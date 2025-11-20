KKTC Kadın ve Erkek Güreş Milli Takımları, Kosova’nın Prizren kentinde düzenlenecek 18. Uluslararası Adem Jashari Serbest Güreş Turnuvasına katılmak üzere adadan ayrıldı. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan kafile, ülkeyi başarıyla temsil etmek için yola çıktı.

KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER

Kafile Başkanı: Mehmet Öznacar

Milli Takım Antrenörü: Sezgin Özüzmez

Milli Takım Antrenörü: Bilal Çiftçi

Milli Hakem: Ercan Köse

KKTC KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI

U20

• 50 kg: Sıla Güngör

U17

• 53 kg: Nisa Nur Aslan

• 55 kg: Deniz Kadam

U15 KKTC ERKEK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI

• 41 kg: Ahmet Özerk Yıldız

• 44 kg: Mehmet Artık

• 48 kg: Ömer Barış Yıldız

• 55 kg: Arda Domrul

17 KKTC ERKEK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI

• 55 kg: Efe Biten

• 60 kg: Eyyüp Köse

• 65 kg: Ahmet Bılatçıoğlu

• 71 kg: Furkan Kasaboğlu