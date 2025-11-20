KKTC Kadın ve Erkek Güreş Milli Takımları, Kosova’nın Prizren kentinde düzenlenecek 18. Uluslararası Adem Jashari Serbest Güreş Turnuvasına katılmak üzere adadan ayrıldı. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan kafile, ülkeyi başarıyla temsil etmek için yola çıktı.
KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER
Kafile Başkanı: Mehmet Öznacar
Milli Takım Antrenörü: Sezgin Özüzmez
Milli Takım Antrenörü: Bilal Çiftçi
Milli Hakem: Ercan Köse
KKTC KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI
U20
• 50 kg: Sıla Güngör
U17
• 53 kg: Nisa Nur Aslan
• 55 kg: Deniz Kadam
U15 KKTC ERKEK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI
• 41 kg: Ahmet Özerk Yıldız
• 44 kg: Mehmet Artık
• 48 kg: Ömer Barış Yıldız
• 55 kg: Arda Domrul
17 KKTC ERKEK GÜREŞ MİLLİ TAKIMI
• 55 kg: Efe Biten
• 60 kg: Eyyüp Köse
• 65 kg: Ahmet Bılatçıoğlu
• 71 kg: Furkan Kasaboğlu