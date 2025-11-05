Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan yatırımları imkanlarını fırsat eşitliği çerçevesinde yerli sermayeye kanalize edip, ulusalar arası sermayeyle rekabetteki olumsuzlukları ortadan kaldıracak desteği vermediği gerekçesiyle hükümete eleştirilerde bulundu.

İnişli çıkışlı bir ekonomik süreçten geçildiği ve ambargolardan en fazla hissedildiği bir dönemde hükümetin destek vermesi gereken yerli firmaları yok sayarak, hareket ettiğini iddia eden Gürcafer, bu yapılanlararı hiçbir tanıma sığdıramadıklarını belirtti.

Gürcafer, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk sermayesi hem gerekli yatırımı yapabilecek hem de Türk Telekom’a birikmiş borcu ödeyebilecek güce ulaşmış durumdadır. Ulusal sermayeyi korumak, geliştirmek ve istihdama, ekonomiye katkı sağlamasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapmak, ortaya çıkan fırsatları bu ilkeleri göz önünde bulundurarak toplumsal fayda elde edilebilecek şekilde hareket etmek, başta hükümet olmak üzere tüm siyasetin asli görevi olmalıdır. Ekonominin toplumsal varlığımızı besleyen, ayakta durmamızı sağlayan en önemli araç olduğu gerçeğini unutmadan hareket etmek her siyasetçinin görevidir. Hükümeti bir an önce bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.”