Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeciliği Birliği’nin, KTEZO Yasası kapsamında 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, bugün saat 10.30’da Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe, 68 üye ve 18 misafir katıldı. Toplantıda, birliğin geleceğine yönelik kararlar alındı ve yeni yönetim organları belirlendi.

Toplantıda sektör temsilcileri tarafından birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, kamu araçları işletmeciliği alanında kurumsal yapının geliştirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik ortak çalışmaların artırılması yönünde görüş birliği ifade edildi.

-Tulga

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga konuşmasında, genel kurulu selamladıktan sonra, yasanın önemine değinerek sektörün geleceği ve birlikteliği açısından atılan ilk adımın anlam taşıdığını ifade etti.

Meslektaşların aynı çatı altında bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Tulga, tüm zorluklara rağmen birlik ve dayanışma içerisinde sektörün sorunlarının aşılabileceğini belirtti.

-Çeler

Toplantıya misafir olarak katılan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de konuşmasında, yasanın sektör açısından taşıdığı öneme değinerek sektörel birlikteliğin sağlanması yolunda atılan adımlara tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri söz alarak sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini genel kurul ile paylaştı. Yapılan konuşmalarda sektör içerisinde dayanışma ve birlik ruhunun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, daha sonra gündem doğrultusunda birlik organlarının seçimine geçilerek, yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve diğer yetkili organlar oy birliği ile belirlendi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda Birlik Başkanlığı görevinin toplam 3 yıllık süre içinde dönüşümlü olarak yürütülmesine karar verildi ve buna göre, Süleyman Güçlüsoy ile Memduh Şeker sırayla, bir buçuk yıl süreyle Birlik Başkanı olarak görev yapacak.

Yapılan seçimler sonucunda Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeciliği Birliği Yönetim Kurulu şöyle:

“Süleyman Güçlüsoy, Memduh Şeker, İsmail Gürsoy, Mehmet Özsezer, Mustafa Behaeddin, İbrahim Başar Aytaç, Kemal Çağlaş; Yedek üyeler: Ayhan Demirtaş, Kemal Hacıyarim, Mustafa Dağgül; Denetleme Kurulu Üyeleri: Ahmet Türk, Mitat Ayalı, Ergin Malyalı; Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Arzu Bahaeddin, Sultan Albayrak, Ramadan Akandere.”

Genel Kurul’da ayrıca, Genel Kurul Kararı önerisi ile Birlik Genel Koordinatörlüğü görevine ise Beksan Bekir Akandere seçildi.