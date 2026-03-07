Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinde düzenlenen etkinlikte, üretici kadınların emeği, toplumsal hayattaki rolü ve karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının önemi vurgulandı.

Etkinliğe; KTÇB Kadın Komitesi Başkanı Aslı Özgüç, Ada Koop Kooperatifi Başkanı Bilge Kanlı, 4K Kooperatifi Başkanı Deniz Solyalı, Hayvancılar Birliği Kadın Komitesi Başkanı Bahar Alibaba, Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummanel, Mesaryalı Kadınlar Birliği Başkanı Eylem Dolmacı’nın yanı sıra, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, CTP Milletvekili Fide Kürşat, TDP Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay, Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt ve çok sayıda üretici kadın katıldı.

-Nizam: “Kadınları ön planda tutma sözümüzü yerine getirdik”

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Birlik olarak kadınların üretim ve örgütlenme süreçlerinde daha güçlü yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınları ön planda tutma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Nizam, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik sözlerini hatırlatarak, kadınların üretim ve toplumsal yaşamda daha güçlü olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kadın komitesinin kurulmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Nizam, kurucu başkanların attığı adımların bugün daha da ileri taşındığını söyledi. Nizam, farklı kurum ve kuruluşlardan kadın temsilcilerin etkinlikte bir araya gelmesinin önemine de dikkat çekti.

-Özgüç: “Burası sizin eviniz”

KTÇB Kadın Komitesi Başkanı Aslı Özgüç de konuşmasında, Birlik içerisinde güçlü bir dayanışma ve aidiyet duygusu bulunduğunu belirterek, Kadın Komitesinin bu birlikteliğe önemli katkı sağladığını ifade etti.

Üretici kadınların yoğun çalışma temposuna rağmen bir araya gelmeye çalıştığını belirten Komite Başkanı, “Burası sizin evinizdir. Fikriniz, talebiniz ya da sorununuz olduğunda her zaman gelin ve sesinizi duyurun.” dedi.

-Onalt: “Üretici kadınlar tarım ve hayvancılığın temel gücüdür”

Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt da, üretimin her aşamasında kadın emeğinin büyük bir rol oynadığını belirterek, tarım ve hayvancılık sektöründe kadınların hem üretimde hem de aile yaşamında önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Kadınların üretim sürecindeki katkılarının göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Onalt, üretici kadınların ülke ekonomisine ve gıda güvenliğine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Onalt, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

-Gürçağ: “Kadın ve erkeğin bakış açısı birleştiğinde toplum güçlenir”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da davet için teşekkür ederek, kadınların toplumsal hayattaki rolünün önemine dikkat çekti.

Toplumun sadece erkeklerden değil kadın ve erkekten oluştuğunu belirten Gürçağ, kadın ve erkeğin farklı bakış açılarını birleştirmesinin daha güçlü ve demokratik kararların alınmasını sağlayacağını söyledi.

Kadınların üretirken yalnızca üretimi değil; çocukları, aileyi ve geleceği de düşündüğünü belirten Gürçağ, kadınların bu yönüyle topluma önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

8 Mart’ın kadınların insan onuruna yakışır bir yaşam ve eşitlik için verdiği mücadelenin mirası olduğunu kaydeden Gürçağ, kadınların siyaset, sendika ve akademi gibi alanlarda daha görünür olması gerektiğini söyledi. Karar mekanizmalarında kadın ve erkeklerin eşit temsiline dikkat çeken Gürçağ, “On kişilik bir masada beş kadın ve beş erkek olduğunda çok daha demokratik kararlar alınabilir.” dedi.

-Kürşat: “Üretimde ciddi bir kriz yaşanıyor”

CTP Milletvekili Fide Kürşat ise, farklı alanlarda üretim yapan kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üretimin oldukça meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Kürşat, kadınların doğasında üretkenlik bulunduğunu ve bir işi yaparken birçok faktörü birlikte değerlendirebilen özel yeteneklere sahip olduklarını söyledi.

Kadınların sivil toplum içerisinde de önemli fark yarattığını belirten Kürşat, üretici kadınların ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Mecliste kadın temsiliyetinin artırılması gerektiğini de dile getiren Kürşat, üretim sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, ülkede üretimde ciddi bir kriz yaşandığını söyledi.

Bir ülkenin kendi gıda arz güvenliğini sağlamasının hayati önem taşıdığını kaydeden Kürşat, “Toprağa dört elle sarılmamız gereken bir dönemdeyiz.” dedi. İthalata bağlı sorunların çözülmesi ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi gerektiğini de ifade eden Kürşat, ülkede üretimin önünü açmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

-Daloğlu: “Kadınların sesi bugün daha güçlü”

KTÇB Kadın Komitesi Kurucu Başkanı Ayşe Daloğlu da, konuşmasında, Komitenin kuruluş sürecine değinerek, tarımda kadınların sesini duyurmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Başlangıçta dört kişiyle çıktıkları yolda bugün çok daha geniş bir kadın dayanışmasının oluştuğunu ifade eden Daloğlu, kadınların tarımdaki rolünün her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirtti.

-Öztabay: “Bu ülkeyi ilmek ilmek işleyen kadınlara hayranım”

TDP Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay ise konuşmasında kadınların toplumsal mücadeledeki rolüne dikkat çekti.

Zor şartlar altında büyüdüğünü ve hayatı boyunca güçlü kadınların mücadelesine tanıklık ettiğini belirten Öztabay, ülkenin gelişimine katkı koyan kadınlarla bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kadınların ülkenin geleceğinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Öztabay, “Bu ülkeyi ilmek ilmek işleyen kadınlara hayranım. Ülkenin mücadelesinde direnen kadınlarla aynı masada olmak büyük bir onur” dedi.

Öztabay ayrıca TDP olarak sosyal adalet ve fırsat eşitliği konusunda yürüttükleri çalışmalarda kadınların deneyimlerinden ilham aldıklarını ifade ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinliğin sonunda, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam tarafından etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdim edildi.