Larnaka’da dün, güpegündüz cinayete teşebbüs edildi.

Politis gazetesi, 47 yaşındaki bir iş adamının, bisikletiyle yolda giderken kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradığını yazdı.

Gazete, şahsa scooter kullanan maskeli bir şahsın yaklaşarak 10 el ateş ettiğini, ancak şahsın bisikletiyle kaçmayı başararak saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.