Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Yeniboğaziçi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi’nin sevilen ailelerinden Vehit ailesinin sevilen çınarı Sevgi Vehit dün vefat etti.

Halkın Partisi kurucu üyelerinden Özgür Vehit’in annesi olan Sevgi Vehit’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Yeniboğaziçi Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Mezarlığı’na defnedilecek.