Murat ASLAN

Kuzey Kıbrıs’ın tek düzenli depolama tesisi olan Güngör Katı Atık Depolama Alanı’nda üç gündür devam eden yangın kontrol altına alınmış olsa da organik atıklardan kaynaklanan gaz ve duman nedeniyle tesiste için için yanma devam ediyor.

2013 yılında Kıbrıs’ın tek katı atık depolama alanı olarak kurulan Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, yalnızca 12 yıl içinde kapasitesini doldurdu ve çevre felaketine yol açtı.

30 yıl boyunca dolması beklenen bu tesisin, bir dizi yangın ve denetimsiz atık yönetimi sonucu bugün işlevsiz hale gelmesi, bölgedeki çevreyi ve halk sağlığını tehdit eder duruma geldi.

Güngör’deki çöplük, 13 yıl içinde onlarca kez yangın çıkardı. Bu yangınlar haftalarca sürdü ve adanın birçok bölgesindeki halk, kimyasal dumanlara maruz kaldı. Her geçen gün büyüyen tehlike, kontrolsüz bir şekilde biriken atıkların neden olduğu büyük bir çevre krizine dönüştü.

Güngör’deki çöplükte, günde 750 tonun üzerinde çöp birikiyor ve hiçbir ayrıştırma işlemi yapılmıyor. Kimyasal atıklar ile evsel çöplerin karıştığı bu alana, yasa dışı olarak moloz ve budanan ağaçlar da atılmakta. Bu karmaşık atıklar, yangın riskini artırırken, bölgede müdahale edilecek bir düzenleme de bulunmuyor.

Güngör’de yaşanan çevre sorunları ve kapasite yetersizliği, kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu. Bölge halkı ve çevre savunucuları, yıllardır çözüm bekleyen sorunların giderek büyüdüğünü belirterek yetkililere tepki gösteriyor.

Özellikle yaz aylarında artan kötü koku, çöp sızıntı suları ve çevreye yayılan kirlilik insan sağlığını tehdit ederken, tesiste zaman zaman meydana gelen yangınlar ise endişeleri daha da artırıyor. Gökyüzünü kaplayan duman ve çevreye yayılan ağır koku nedeniyle vatandaşlar, yaşananların artık sıradanlaştırılmasına tepki gösteriyor.

Bölge sakinleri, “Yıllardır aynı sorunlar konuşuluyor. Kötü koku yetmiyormuş gibi, şimdi bir de yangınlar yaşanıyor. Her seferinde geçici önlemlerle durum geçiştiriliyor” diyerek yetkililere sesleniyor.