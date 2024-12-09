Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın askeri yerleşkelerinin düzeyini aşamalı şekilde yükselterek ABD ve Batı'nın stratejik ortağı olma yolunda ilerlediğini belirterek “Andreas Papandreu Üssü", “Mari Limanı" ve diğer bazı programlarda yapılan altyapı ve diğer çalışmalara değindi.

Gazete: “Kıbrıs ABD’nin Stratejik Ortağı Olma Yolunda İlerliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın askeri yerleşkelerinin düzeyini aşamalı olarak yükselterek Batı dünyasındaki yerini fiiliyatta da sağlamlaştırmakta olduğu iddiasında bulundu.

Gazete bu çerçevede “Andreas Papandreu Üssü"nde üç aşamalı çalışmaların devam ettiğini belirtirken, bunların; daha çok uçağı misafir edebilecek şekilde üssün genişletilmesi, tüm askeri uçaklara hizmet verilebilmesi adına pistin genişletilmesi ve hizmet binalarının modernleştirilmesi şeklinde sıraladı.

Bu çalışmaların toplam bütçesinin 3 ila 6 milyon euro arasında olduğunu vurgulayan gazete, çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

“Mari’deki” deniz üssünde ise, liman zeminin derinleştirilmesi ve yeni dalgakıran inşası şeklinde iki çalışmanın gerçekleştirilmekte olduğunu belirten gazete, bu çalışmaların bütçesinin 250 milyon euro tuttuğunu ve 4-5 yıl içerisinde tamamlanmalarının beklendiğini vurguladı.

Gazete, Mari’de, ABD finansmanıyla helikopter üssü yapımının da devam ettiğini, 12-13 ABD ve 6 Kıbrıs helikopterini sığacak büyüklükte olması planlanan üssün 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Haberde ayrıca, daha önce Rum basınında da çıkan, Güney Kıbrıs’ın İsrail’den “Barak MX” sistemi almış olmasına ve bunun “Irone Dome” (Demir Kubbe) sistemiyle ilişkili olmadığında da değinildi.