Güney Kıbrıs’ta Dali ve Yeri’de önceki gün yeni şap hastalığı vakalarının tespit edilmesinin ardından, hastalıktan etkilenen çiftlik sayısı 41’e ulaştı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “Şap Hastalığı Kontrolden Çıktı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, virüsün Larnaka’daki “kırmızı bölgeden” dışarı çıktığını ve Dali ile Yeri’de de vakaların görülmesiyle birlikte Larnaka ile Güney Lefkoşa’daki sıkı denetim bölgelerinin sayısının üçe yükseldiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Birliği’nin (AB) Güney Kıbrıs’ın tamamını karantina statüsüne aldığını, Rum Veteriner Dairesi’nin itlaf listesine bin 884 hayvan daha eklendiğini belirtti.

Haberde, hastalık nedeniyle yaklaşık 15 bin hayvanın itlaf edilmesinin ardından, 15 bin hayvanın daha itlaf edilmesinin beklendiği, Rum hükümetinin ise hastalığı kontrol altına almayı başaramadığı için, yaptığı icraatlar konusunda yoğun bir eleştiriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, hayvancıların desteklenmesi amacıyla dokuz maddeden oluşan ikinci destek paketini onayladığı, toplam ekonomik desteğin ise 28 milyon euro olduğu kaydedildi.

Gazete iç sayfalarında virüsün Larnaka dışına çıkarak Güney Lefkoşa’ya ulaştığını belirtti.

Rum Veteriner Dairesi’nin Dali ve Yeri’de açıkladığı üç yeni vakadan ikisinin ciddi bir gelişme olduğuna işaret edilen haberde, Güney Lefkoşa’nın batısında 3 ve 10 kilometrelik iki yeni bulaş bölgesi oluşturulduğu ifade edildi.

Oroklini’deki bir çiftlikte de yeni vaka tespit edildiği, böylece etkilenen çiftlik sayısının 41’e ulaştığı belirtilen haberde, yeni şemaya 196 inek çiftliği, 570 küçükbaş ve 21 domuz çiftliğinin eklendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, AB protokolü çerçevesinde hastalığın görüldüğü çiftliklerde hayvanların toplu itlafının sürdürüleceği ve canlı hayvan ile hayvansal ürünlerin dolaşımına sıkı kısıtlamalar öngörüldüğü anımsatıldı.

Haberde Dali ve Yeri’deki yeni vakaların hastalığa yakalanmış olan hayvanların bir yerden bir yere taşınmasından veya komşu çiftliklerde meydana gelen bulaştan kaynaklandığı da belirtildi.

Rum Veteriner Dairesi sözcüsü Sotiria Yeorgiadu, aşılama oranlarına değinerek, Güney Kıbrıs genelinde sığırlarda aşılama oranının yüzde 76’nın, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 42’nin üzerinde olduğunu belirtti.