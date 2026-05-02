Güney Kıbrıs’ta şap hastalığına yönelk aşılamaların işe yaradığı belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Güney Kıbrıs’ta Hayvancılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve İyileştirilmesiyle İlgili Özel Bilimsel Komitenin Başkanı Stavros Malas yaptığı açıklamada şap hastalığına karşı yapılan aşılamanın işe yaradığını ve hastalığın yayılmasının sınırlandırılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Malas, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada yarın hayvancılardan oluşan bir grupla görüşeceğini ve en azından öngörülebilir bir gelecekte Güney Kıbrıs'ın aşılama neticesinde şap hastalığı bulunmayan bir ülke olacağını ifade etti. Malas, taze çiğ et ihraç edemeyeceklerini ve domuz besiciliğinin bundan etkileyeceğini de dile getirdi.

Aşılamanın işe yaradığının net olduğunu belirten Malas, hastalığın yayılmasının hastalık ilk çıktığı zamanlardaki kadar hızlı olmadığını dile getirdi ve bu durumda kalacakları konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Nadir ırklara ait ve hastalık bulaşan hayvanların ne olacağı konusunda ise Malas, bu konuda karar verme yetkisinin Veteriner Dairesine ait olduğunu söyledi.

Malas Veteriner Dairesi'nin değerlendirme yaparken, bir çiftlikte bulunan hayvanların itlaf edilmesi halinde ırkın bundan etkilenip etkilenmeyeceğini göz önünde bulundurması gerektiğini de belirtti.