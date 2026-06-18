Güney Lefkoşa'da “Aleksis Çipras Enstitüsü” (INAT) ve “Prometheus Araştırma Enstitüsü” tarafından Kıbrıs sorunu konulu bir sempozyum gerçekleştirildiği ve sempozyuma Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın da katıldığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, “Aleksis Çipras Enstitüsü” ve “Prometheus Araştırma Enstitüsü” tarafından ortaklaşa düzenlenen “3. Uluslararası Sempozyum” çerçevesinde gerçekleştirilen “Çoklu Kriz Dönemlerinde Barış ve Sosyal Adalet” konulu toplantının dün Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu ve diğer bazı konukların katılımlarıyla yapıldığını, sempozyuma CTP Başkanı Sıla Usar İncirli ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın de katıldığını yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun toplantıda yaptığı konuşmada; “Kıbrıs sorununun çözümünün, Türk işgalinden kurtulmanın, ülkenin özgürlüğüne kavuşması ve yeniden birleşmesinin hükümetlerinin önceliği olduğunu” dile getirerek, “Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda çok ciddi bir girişimin gerçekleştiğini” söylediğini aktardı.

Habere göre, Antoniu, “Her geçen günün işgalin oldu bittilerini sağlamlaştırdığını” öne sürerken, AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs sorununun ilişkisi ve AB’nin rolüne atıfta bulundu.

Gazete haberinin devamında, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambus Prutzos ve Harmancı’nın konuşmalarına da yer verdi.

Prutzos, Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıları etkilediğini belirterek, bugünkü çıkmazdan fayda sağlayan güçlerin varlığından söz etti.

Sempozyumda yer alan INAT Bilim Konseyi Üyesi Haris Cimiras ise konuşmasında; uluslararası öncelikler yeniden değişmeden Kıbrıs sorununun hemen çözülmesi gerektiği görüşünü dile getirirken, Harmancı ise konuşmasında, “Kıbrıslıları, sorunu uluslararası bakış açısıyla görmeye çağırarak, fırsat kaçmadan eyleme geçilmesi gerektiğini” ifade etti.

Habere göre, CTP Başkanı İncirli ise; “2004 Annan Planı, Crans Montana ve Erhürman’ın seçilmesi unsurunu hatırlatarak Kıbrıs Türk toplumunda çözüm arzusunun bulunduğunu” ifade etti.

Gazete, sempozyuma eski Rum Büyükelçi Andreas Mavroyannis, “Oxygen for Democracy” Kurucusu ve Başkanı Nikolas Kiriakidis ve “Kıbrıs Üniversitesi” öğretim görevlisi Nikos Muduros’un katıldıklarını da aktardı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Nihayetinde Girişim Nedir?” başlığı altında verirken, Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun söz konusu sempozyumda yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Gazete Andoniu’nun konuşmasında özetle, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlamasına liderlik ettiği” iddiasında bulunduğunu belirterek, Andoniu’nun bu açıklamasının ne anlama geldiğini sorguladı.

Gazete, Hristodulidis’in elbette sürece katıldığını ve BM’nin girişimlerine karşılık vermeye hazır olduğunu sıkça dile getirdiğini hatırlatarak ancak BM tarafından organize edilen bir sürece katılmakla bu sürece liderlik etmenin aynı şey olmadığına vurgu yaptı.