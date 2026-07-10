Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un NATO Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanılan bayraklar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması dikkat çekti.

Paylaşımda Türkiye bayrağı yerine KKTC bayrağının kullanılması, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Söz konusu paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Paylaşımdaki tercihin, Türkiye ve KKTC bayrakları arasındaki görsel benzerlik nedeniyle yapılan bir karışıklıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.