Alitthia’nın “Komisyon Lefkoşa ve Atina’yı İptal Ediyor” başlıklı haberine göre, DİSİ’li Rum Avrupa Milletvekili Mihalis Hacipandelas’ın ilgili sorusuna Enerji Komiseri Dan Jorgensen “GSI Projesi için hiçbir yeni araştırma gerekmediği” cevabını verdi.

İlgili sürecin, GSI’nin AB’nin Ortak İlgi Projesi’ne eklenmesi çerçevesinde tamamlandığını söyleyen Jongensen Güney Kıbrıs’ı Yunanistan ve İsrail’e bağlayacak projenin “onaylanması ile faydasının masrafından çok olduğunun doğrulandığını” söyledi. “Projenin AB için öncelikli olduğunu ve gecikmeksizin devam etmesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Gazete Komisyon’un Jongensen aracılığıyla verdiği cevap ile Rum ve Yunan hükümetlerinin, projenin güncellenmesi amacıyla yeni bir ekonomik ve teknik inceleme yapılması kararını da en resmi şekilde iptal ettiğini yazdı. Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, GSI’nin sürdürülebilirliği konusundaki ciddi çekincelerinin ise varlığını koruduğunu belirtti.

Gazete projenin Girit-Güney Kıbrıs bacağında deniz dibi araştırması yapma, kablo üretme ve döşeme işlerini üstlenen Fransız Nexans şirketinin, Rum ve Yunan hükümetlerinin yeni bir araştırma yapma kararının ardından yeni gecikme ve plan değişikliği olması ihtimalini dikkate alarak çıktığı ihaleye katılan yüklenici şirketlere, ihaleleri iptal ettiğini bildirdiği yolunda basına yansıyanları hatırlattı.

Gazete enerji uzmanlarının, böyle bir şey varsa bunun olağan dışı olarak değerlendirilmemesi veya projenin kalıcı olarak sonlandırılacağının habercisi olarak algılanmaması gerektiğini kablo üretici şirketin de GSI projesinin iptal edildiği açıklaması yapmadığına işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros dün Nexans’ın çıktığı ihalelere katılan şirketlere, ihaleleri iptal ettiğini bildirdiği yolundaki haberine karşılık Nexans’tan cevap açıklaması geldiğini bildirdi.

Habere göre Nexans’ın sadece Yunan medyasına ilettiği açıklamasında Fileleftheros’un dünkü haberine hiçbir atıf yapmadı. İmzaladığı sözleşmeden kaynaklı yükümlülükleri ve belirlenen takvimler uyarınca projenin icrasına devam ettiğini kaydeden şirket, projenin kablolarını üretmesini mümkün kılacak önemli ödemeler de aldığını kaydetti.

Dünkü haberinin doğruluğunda ısrarlı olduğunu belirten Fileleftheros Nexans’a yapılan ödemenin, Nexans ile ADMIE arasındaki 1,43 milyar euroluk anlaşma çerçevesinde ADMIE’nin ağustos ayında yaptığı 25 milyon euroluk ödeme olduğunu, sonrasında yapılmış herhangi başka bir ödeme açıklanmadığını yazdı.