Alithia gazetesi, atılan nesneler sebebiyle bölgeden geçen sürücülerle polislerin canının tehlikeye atıldığını ve gençlerin “cana kastettiklerini” kaydetti.

Gazete, polisin olayları daha da büyümeden yatıştırdığını ve yaptığı açıklamada, her yıl Paskalya döneminde tekrarlanan bu olayların, Paskalya yortusuna gölge düşürerek huzursuzluk yarattığını belirttiğini yazdı.

-50 kişilik grup kavgaya tutuştu

Gazete, bir diğer haberinde de Güney Lefkoşa’da cumartesi gecesi, yaklaşık 50 kişilik bir grubun gece kulübü önünde kavgaya tutuştuğunu yazdı.

İhbar üzerine bölgeye polisin gittiğini kaydeden gazete, gruptan bazı kişilerin ellerinde demir muştalar bulunduğunu ve takviye polis ekiplerinin de gelmesiyle olayın yatıştırıldığını belirtti.

-Midesinde uyuşturucuyla Baf Havalimanı’na gitti

Öte yandan Fileleftheros gazetesi üçüncü ülke vatandaşı 52 yaşındaki bir şahsın, cuma gecesi Baf Havalimanı’nda, midesinde kokainle yakalandığını yazdı.

Gazete, şahsın Baf Havalimanı’na bir Avrupa ülkesinden gittiğini ve polise, uyuşturucuyla bağlantısı olabileceğine dair ihbar gittiğini kaydederek, yapılan kontrollerde, şahsın polise midesinde kokain getirdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Haberde, şahsın hastaneye götürüldüğü ve midesinden, içerisinde kokain bulunan 72 adet paket çıkarıldığı ifade edildi.