Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, ''19. yüzyılın sonlarından itibaren Kıbrıs'ta, özgürleşme ve Yunanistan ile birleşme yönündeki ebedi arzuyu savunma fikri geliştirilmeye başlandığını’’ söyledi, terör örgütü EOKA ‘ruhunu’ ve ‘mücadelesini’ övdü!..

EOKA kurucusu Grivas ve Makarios fotoğraflarına çelenk koyan Palmas, "EOKA sadece dağlardaki gerillalardan ibaret değildi. Halk EOKA'ydı" dedi.

Rum Savunma Bakanı, "Kıbrıs'ın özgürlüğüne ve yeniden birleşmesine ulaşana kadar sürdürdüğümüz mücadeleden geri adım atmayacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

EOKA ‘savaşçılarının’ anma töreninde konuşan Palmas, EOKA’nın 1955 yılında İngilizlere karşı başlattığı ‘savaşı’ büyük bir başarı olarak nitelendirdi. EOKA’nın kuruluş yılı olan 1 Nisan 1955'i kıvılcımın başlangıcı olarak değerlendiren Palmas şöyle devam etti:

"Kıvılcım çok kısa sürede sönmeyen bir aleve dönüştü ve yüzyıllarca fatihlerin zulmü altında inleyen, ancak ruh ve can olarak asla boyun eğmeyen bir halkın inancını besledi. Türk işgalinin üzerinden elli bir yıl geçtikten sonra, kahraman atalarımıza derin bir saygıyla ve Kıbrıs'ın özgürlüğü için kendilerini feda

edenlerin anısına içten bir minnetle saygıyla anıyoruz."