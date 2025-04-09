Araştırmaya katılan çalışanların büyük çoğunluğunun aldıkları maaştan memnun olmadığını, aynı zamanda çalışanların ekonomik durumu yüzünden kendilerini güvensiz hissettiklerini yazan Politis gazetesi, SEK hesabına “IMR/University of Nicosia” tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına geniş yer verdi.

Araştırmanın sonuçlarının dün sendika tarafından düzenlenen bir toplantı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığını yazan gazete, araştırmaya katılan çalışanların yüzde 75’inin ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle maaşlarından memnun olmadığını belirtti.

Çalışanların yüzde 62’sinin de ekonomik yükümlülüklerini karşılama konusunda zorluklarla karşılaştığını söylediğini yazan gazete, araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 7’sinin elde ettiği gelirle rahat yaşadığını ifade ettiğini kaydetti.

Çalışanların yüzde 70’inin ekonomik durumlarından ötürü kendilerini güvende hissetmediğini de belirten gazete, çalışanların yüzde 23’ünün ise her ay temel ihtiyaçlarını alma konusunda zorlandığı ve bunun sonucunda borç almaları gerektiğini, bunun da endişe verici olduğunu yazdı.

Çalışanların yüzde 98’inin ise temel yaşam gereksinimlerini karşılama konusunda yetersiz olduğunu düşünerek, asgari ücret konusunda endişeler ortaya koyduğunu kaydeden gazete, çalışanların yüzde 68’inin piyasada maaş konusunda ayrımcılık olduğunu düşündüğünü de iletti.

Haberde, çalışanların yüzde 44’ünün daha iyi maaş almak için göç etme ihtimalini düşündüğü de vurgulandı.