Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, kuraklığın su dengesinin ciddi şekilde kötüleşmesine yol açtığını ve bunun sonucunda barajlardaki doluluk oranının bugün yalnızca yüzde 11,3’e ulaştığını yazdı.

Bu oranın 33 milyon metreküp su anlamına geldiğini yazan gazete, geçen yılın aynı döneminde ise barajlardaki doluluk oranının yüzde 26,8 olduğunu ve bunun da 78 milyon metreküp suya karşılık geldiğini anımsattı.

Gazete, Kuri Barajı'ndaki su oranının 12 milyon metreküp olduğunu ve bunun yüzde 10,5 doluluk oranına denk geldiğini de belirtti.

Haberde su problemiyle başa çıkılması için yeni mobil su arıtma üniteleri alınmasının devreye alınmasının planlandığı da kaydedildi.