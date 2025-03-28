Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın satın alma gücünün AB ortalamasının yüzde 95’i (Euro bölgesinde 104) seviyesinde gerçekleştiğini yazdı.

Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’daki “Eleftheria” Meydanında yarın saat 11:00’de pahalılığa karşı protesto gösterisi düzenleneceğini yazdı.

Habere göre, Toplumsal İttifak yaptığı açıklamada protesto eylemine katılmaları için halka çağrıda bulundu.

Eyleme katılacak olan kişiler ilk önce “Eleftheria” Meydanında toplanacak, ardından ise Maliye Bakanlığı’na yürüyecek.