Alithia gazetesi, beş sözleşmeli profesyonel askerin (SİOP) İstihbarat Teşkilatı’na nakledilmesinin ardından, yakın zamanda en az 70 sözleşmeli askerin daha polis ve diğer devlet dairelerine nakledildiğini yazdı.

Gazete, bu durumun yasaya aykırı olduğunu ve bu nakillerle hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiğini kaydederek, hükümet yetkililerinin yaptığı “her zamankinden daha güçlü ordu” açıklamalarıyla ters düştüğünü belirtti.

Ordu içinde, sözleşmeli askerlerin orduya hizmet etmeyen mevkilere nakledilmesinin kesinlikle yasak olduğunu yazan gazete, bu askerlerin nakledilmesinin askeri disiplinin de ihlali manasına geldiğini kaydetti.

Gazete, en son 2022 yılında sözleşmeli asker istihdamı yapıldığını ve Meclis’ten yapılan tüm baskılara ve asker sayısındaki azalmaya rağmen hiç münhal açılmadığını belirtti.