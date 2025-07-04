Politis gazetesi: “Kıbrıs’ta Şirketi Olan Türkler” başlıklı haberinde, Türk ve Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta şirket kayıtları konusunun Rum Meclisi Kontrol Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Haberde, Rum Şirketler Mukayyitliğinin verilerine göre 2025 yılının ilk altı aylık dönemine kadarki sürede yönetim kadrosunda Türk vatandaşlarının yer aldığı 30 şirketin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” kayıt olduğu “21 şirketin yanıt almakta yaşanan gecikme sebebiyle başvurularını geri çektiği, 13 başvurunun ise beklemede olduğu” öne sürüldü.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin şirketlere katılımı konusunda ise, 41 şirketin kayıt olduğu, 10’unun reddedildiği ve 16’sının ise beklemede bulunduğunu aktardı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki şirket sayısı baz alındığında bu rakamların önem arz etmediği yorumunda da bulunuldu.