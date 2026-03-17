İntergaz, düzenlediği eğitim programlarıyla hem kurum kültürünü güçlendirmeye, hem de çalışanlarına değer kazandırmaya devam ediyor.

İntergaz, kurumsal gelişim ve ekip içi uyumu güçlendirmeye yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı. Şirket çalışanlarının ekip çalışması, ortak hareket etme becerisi ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan “Takımın Gücü: Birlik, Ritim ve Sorumluluk Deneyimi” başlıklı eğitime İntergaz çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Uzman eğitmen Dr. Zafer Bekiroğulları tarafından verilen eğitim programı, çalışanların ekip içindeki uyumunu artırmayı, birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmeyi ve kurum içi iletişimi daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında İntergaz çalışanları, beş ayrı grup halinde eğitime katılarak takım ruhunu güçlendiren uygulamalı çalışmalar ve deneyimsel aktiviteler gerçekleştirdi. Gün boyu süren eğitimlerde katılımcılar, birlikte öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulurken ekip ruhunun önemini pekiştiren çalışmalarla kurumsal dayanışmayı daha da ileri taşıdı.

Şirket yetkilileri, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayan bu tür programların kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, ekip çalışmasını güçlendiren eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.