Politis “Gençlerin Yoldaşı Kenevir ve Alkol… Kıbrıs’ın Gençleri Bir Kez Kullanmakla Kalmıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin dünkü toplantısında Rum Bağımlılıklarla Mücadele İdaresi’nden Dr. Hristos Minas tarafından sunulan verileri aktardı.

Habere göre, 19-25 aralığında olup, 30 günün 20’sinde narkotik madde kullanan kişiler olduğuna dikkat çeken Minas, son beş yılda kenevir kullanımının erişkinlerde yüzde 14’ten yüzde 18’e yükseldiğini, öğrenciler arasında da artış görüldüğünü vurguladı.

Minas, kenevirin Güney Kıbrıs’ta ağırlıklı kullanılan bir narkotik türü olduğu ancak uyarıcı preparat ve kokain kullanımının da arttığını kaydetti.

Rum yönetiminin narkotik kullanımını “bastırmak ve terapi” için 40 milyon euro harcama yaparken önleme konusunda bir şey yapmadığına dikkat çeken Minas, Bağımlılıklarla Mücadele İdaresi’nin elindeki verilere göre 2023'te terapiye gönderilen bin 500 kişiden 65’inin 18 yaş altında olduğuna işaret etti. Minas, “Yardıma ihtiyacı olan çocukların gerçek sayısını kimse bilmiyor.” dedi.

-"Öğretmenler öğrencilerin narkotik madde kullanıcısı/satıcısı olduğunu görüyor, biliyor, konuşmuyor"

Minas, okullardaki suç konusunun ele alındığı Çarşamba günkü Meclis Eğitim Komitesi toplantısında öğretmenlerin, öğrencilerin narkotik madde kullanıcısı ya da satıcısı olduğunu görmelerine/bilmelerine rağmen konuşmadıkları bilgisinin verildiğine de işaret etti.

Hristos Minas, 18 yaş altı bireyler arasında narkotik madde dışında alkol kullanımını azaltacak önlemler alınması gerektiğine de dikkat çektiği konuşmasında “13-14 yaşlarındaki çocukların alkol kullanımında artış görüyoruz” dedi. Minas, 18 yaş altındaki bireylere alkol satışını yasaklayan yasa olduğunu ancak uygulanmadığını da vurguladı.

-Cezaevindeki 2 kişiden biri uyuşturucu denedi ya da kullandı

Minas, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki iki mahkumdan birinin narkotik madde denediğini ya da kullanıcı olduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Minas, Bağımlıklarla Mücadele İdaresi’nin Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın onayı ve Cezaevi müdürlüğünün iş birliği ile cezaevinde narkotikle mücadele programı başlatacağı bilgisini verdi.

Programın uygulanması için Cezaevi içerisinde bir yer bulunduğunu ve önümüzdeki dönemde uygulamaya başlanacağını kaydeden Minas, bu çerçevede 70-80 mahkumun 09.00-17.00 saatleri arasında çeşitli faaliyet/çalışmalar yapacağını belirtti. 400 bin euro bütçesi olan bu program çerçevesinde mahkumlara bireysel ve grup olarak sosyo-psikolojik destek ve mesleki yönelim hizmeti verileceğini anlattı.

Fileleftheros ise Rum Polis teşkilatına 27 Ocak 2025’te alınan 20 yaşındaki polis memuru ve 22 yaşındaki diğer iki kişinin uyuşturucu madde bulundurmak, başkalarına satmak, yasal olmayan yollardan edinilmiş parayı meşrulaştırmak suçundan yakalandığını ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındığını yazdı.