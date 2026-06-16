Güney Kıbrıs’ta geniş kamu sektöründeki çalışanların sayısının 2026 yılının ilk çeyreğinde 78 bin 388 olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum İstatistik Dairesi tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilere göre 78 bin 388 kişiden 73 bin 236’sının genel hükümette (devlet memurları, kâr gütmeyen kuruluşlar ve yerel yönetimler) çalıştığını belirtti.

Geriye kalan 5 bin 152 kişinin ise hükümet tarafından kontrol edilen şirketler ve işletmelerde çalıştığını kaydeden gazete, devlet memurlarının sayısının 55 bin 354, kâr gütmeyen kuruluşlarda çalışan kişilerin sayısının 11 bin 476, yerel yönetimlerde çalışanların sayısının ise 6 bin 406 olduğunu ifade etti.

2025 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında geniş kamu sektöründeki istihdamın yüzde 1,8 arttığını da yazan gazete, 2025 yılının son çeyreğiyle kıyaslandığında ise çalışanların sayısının yüzde 0,3 arttığını ekledi.

- Kayıtlı işsizlerin sayısı

Gazete yer alan başka bir haberde ise 2026 yılının Mart ayının sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 7 bin 936’ya ulaştığı kaydedildi.

Haberde 2026 yılının ilk çeyreğindeki boş iş pozisyonlarının sayısının 13 bin 905 olduğu da kaydedildi.

- -Güney Kıbrıs yeni mezunların istihdamında AB ortalamasının altında

Gazete aynı sayfada yer verdiği başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs’ın yeni mezunların istihdamı konusunda AB ortalamasının altında olduğunu yazdı.

Haberde yüzde 83 olan AB ortalamasına karşılık, Güney Kıbrıs’ta 20-34 yaş arasındaki genç mezunların istihdam edilmesiyle ilgili oranın yüzde 82,3 olduğu kaydedildi.