Artan akaryakıt fiyatlarının etkisini sınırlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta hükümet yeni bir destek paketi üzerinde son hazırlıkları yapıyor. Önlemlerin kısa sürede Kabine ve Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Hükümetin ekonomi yönetimi, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarını yakından izlerken, varil fiyatının 100 dolar seviyelerine yaklaşması nedeniyle farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Enflasyon düşük seviyede kalmaya devam etse de, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkilerini sınırlamak için müdahale planları hazırlanıyor.

Yetkili bakanlık tarafından hazırlanan tedbir paketinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi ve Perşembe günü yapılacak Kabine toplantısında ele alınması öngörülüyor. Paketin Meclis’ten geçirilmesinin ardından kamuoyuna Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis tarafından açıklanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Konsey toplantısında parti liderlerine üç ayrı yasa tasarısının Meclis’e sunulacağını bildirdiği, önlemlerin hedef odaklı olacağı ve 2023’te Ukrayna krizi sırasında uygulanan desteklerle benzerlik taşıyacağı ifade edildi. Çatışmaların sürmesi halinde petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısı yapılırken, akaryakıt üzerindeki tüketim vergisinin yeniden düşürülmesi seçeneği de gündemde bulunuyor. Daha önce alınan benzer bir kararla litre başına 8,32 sentlik indirim sağlanmıştı.

Paket kapsamında, artan enerji maliyetlerinden en fazla etkilenen kesimler için ek destekler de değerlendiriliyor. Aynı zamanda savaşın etkilediği sektörler, özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler için de destek mekanizmaları hazırlanıyor. Bu önlemlerin, pandemi döneminde uygulanan gelir destek modellerine benzer şekilde kurgulanması planlanıyor.

Çalışma Bakanı Marinos Mousiouttaş, hükümetin turizm sektöründeki gelişmeleri yakından izlediğini ve gerekli görülmesi halinde benzer desteklerin devreye alınacağını açıkladı.

Öte yandan Sosyal Sigorta Fonu’na olan borçların yeniden yapılandırılmasında taksit sayısının 48’den 54’e çıkarılması seçeneği de gündemde. Konu, Meclis Çalışma Komitesi’nde ele alındı.

Tüketiciyi korumaya yönelik adımlar arasında ise sıfır KDV uygulanan ürünlerin kapsamının genişletilmesi yer alıyor. Bazı gıda ve temel tüketim ürünlerinde yüzde 10’un üzerinde fiyat artışı tespit edilirken, özellikle bebek ürünleri, hijyen malzemeleri ve temel gıda kalemlerinde yıl sonuna kadar sıfır KDV uygulamasının sürdürülmesi planlanıyor. Ayrıca savunmasız gruplar için elektrik sübvansiyonunun da yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Siyasi partiler de hükümete destek çağrısında bulundu. DISY ve DIKO, hane halkını koruyacak hızlı ve etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, DIKO Başkanı Nikolas Papadopoulos yaşam maliyetini düşürmeye yönelik kapsamlı bir öneri paketi sundu. Öneriler arasında gıda fiyatlarına sınır getirilmesi, elektrikte KDV indirimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve elektrikli araçlara teşvik verilmesi yer aldı.