Rum basını, Güney Kıbrıs’ta çarşamba günü başlayan ve Limasol’un dağlık kesimleri başta olmak üzere yaklaşık 125 kilometrekarelik bir alanı yok eden yangına yeterli müdahale yapılamadığı gerekçesiyle halkın öfkeli olduğuna yer verdi.

Politis gazetesi: “Sorumsuz Devlet Karşısında Halkın Öfkesi – “Yalnız Kaldık, Kurtarabileceğimiz Ne Varsa Kurtaracağız – Sorumluluklar Da Kül Olmasın – Yangın Mağdurları Acımasız Bir “Neden” Sorusu ve Öfkeyle Baş başa Kaldılar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, yangının yol açtığı yıkımın tarif edilemez olduğunu, hükümetin de sorumluluklarından kaçamayacağını yazdı.

Gazete, yangının şu ana kadarki bilançosunun 2 ölü, 124 kilometrekarelik yanan alan, elektriksiz ve susuz kalan 17 köy, tamamen yanan 32 ve ağır hasar alan onlarca ev olduğunu belirtirken yangının yol açtığı hasara çok sayıda fotoğrafla geniş şekilde yer verdi.

Rum hükümet yetkililerinin, sorumlu arama değil yaraları sarma zamanı olduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapmalarına karşın aynı yetkililerin bir ay gibi kısa bir süre önce, yangına karşı her türlü tedbirin alındığı ve olası bir yangınla mücadeleye hazır olunduğu mesajlarını verdiklerini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in 3 Temmuz tarihinde bu yönde yaptığı açıklamayı yansıttı.

Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü yurt dışı görevinde

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarının anında harekete geçirildiğini, tüm planların uygulamaya konduğunu ancak yüksek hava sıcaklığı, kuraklık ve güçlü rüzgarların yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını söylediğini aktardı.

Letimbiotis, yangına mücadelede 250 kişilik bir ekip ve 75 aracın yer aldığını, gönüllülerin ise bu rakamın dışında olduğunu vurguladı.

Gazete, Letimbiotis’in bu açıklamasına karşın, Rum Tarım Bakanı Genel Müdürü Andreas Grigoriu’nun, çeşitli etkinliklerde Rum hükümetini temsil etmesi amacıyla Avustralya’ya gönderildiğinin ortaya çıktığını belirterek yangınlarla mücadelede doğrudan sorumlu olan yetkililerden biri olan Grigoriu’nun, yangın mevsiminde neden yurt dışı göreve gönderildiğinin ise anlaşılamadığını aktardı.

Hiçbir yetkili uyarıda bulunmadı iddiası

Gazete bir diğer haberinde ise, yangından etkilenen “Suni”, “Lofu” ve “Ay. Terapunta” (AyTerap) köylerinde yangını yaşayan insanlarla gerçekleştirdiği röportajlara geniş yer verdi.

“Suni” köyünde ikamet eden Eleni isimli bir kadın, yangının köye yaklaştığından son anda, evinin önüne gelip arabayla korna çalanlar tarafından uyarılarak haberdar olduğunu, iki çocuğunu ve sadece çocukları için kıyafet alarak evden çıkabildiklerini belirtti.

Eleni, eşinin diğer köylülerle daha sonra gelerek yangına müdahale etmeleri sayesinde evlerinin tamamen yanmaktan kurtulduğunu, herhangi bir resmi araçla söndürme yapılmadığını vurguladı.

Ay. Terapunda köyü sakinleri de, defalarca telefonla aramalarına karşın hiçbir söndürme uçağı veya aracının köye gelerek söndürme çalışması yapmadığını belirttiler.

Malya köyü sakinlerine göre zamanında müdahale edilmedi

Gazete, yangının başladığı “Malya” köyünde ise ilk tespitlere göre 12 evin yandığını, köy sakinlerinin ise, yangın ilk başladığında ihbar etmelerine karşın erken müdahale edilmediğini söylediklerini aktardı.

Köy sakinleri, yangının bir köprü altında başladığı ve aynı noktada birkaç gün önce de bir yangın çıkmasına karşın o yangının hemen söndürüldüğünü ifade ederken “Vuni” köyü sakinleri ise yangının köye yaklaştığına dair 12.00’da ihbarda bulunmalarına karşın 16.00’da hiçbir söndürme unsurunun müdahalede bulunmadığından şikayet ettiler.

Haberde ayrıca, tüm AB’de geçerli olan ve yangın gibi doğal afetlerde vatandaşların ulaşabileceği 112 acil durum telefon numarasının Güney Kıbrıs’ta uygulamaya konmadığı da aktarıldı.

Erhürman’ın ziyareti

Gazete bir diğer haberinde ise, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yangın bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve açıklamalarına da geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yardım teklif ettiklerini aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin de sosyal medya platformlarından da dayanışma ve destek belirten çok sayıda mesajlar paylaştıkları belirtilirken, Rum Sözcü Letimbiotis’in ise yardım tekliflerini “yeterli kara müdahale aracı olduğu, gerekli şeyin havadan müdahale yardımı olduğunu” belirterek yanıtladığını vurguladı.

Alithia gazetesi ise yangına ilişkin haberlerini: “Bir Özür ve İstifa Edin – İki Ölü, Yaralılar, 10 Köy Yaralı, 100 Kilometrekare Kül Oldu ve Hükümet Reddediyor – Bir Kez Daha Yetersiz – Herkes 112’yle Biz Kilise Çanları ve Düdüklerle” başlıkları altında yansıttı.

Gazete, yangının yol açtığı tahribat ve yıkıma geniş şekilde yer verdiği haberinde, Rum hükümeti yetkililerinin daha iki ay önce yaptıkları açıklamalarda, yangınlarla mücadeleye hiç olmadıkları kadar hazır olduklarını dile getirdiklerini ancak gerçeklerin hükümeti yalancı çıkardığını yazdı.

Yangında yok olan köylerin sakinlerinin gazeteye yaptıkları açıklamalarda öfke dolu olduklarını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümet yetkililerin istifasını istediklerini belirten gazete, AB’de yangın ve doğal afet bildirimi için 112 uygulaması varken yanan köylerdeki sakinlerin, köyü boşaltmaları gerektiğini kiliselerin çanlarının çalınması ve sokak aralarında düdüklerle duyurular yapılmasıyla öğrenebildiklerini aktardı.

Habere göre birçok insan, son anda haberdar olduğu yangından ellerine ne geçirebildilerse alıp son anda kaçabildiler.

Gazete ayrıca, Rum hükümetinin ilk aşamada yangından etkilenenlerin yaralarını sarma amaçlı 3 önlem açıkladığını, bu önlemlerde yangın mağdurlarının zararlarının tamamen karşılanmasının da öngörüldüğünü aktardı.

Rum hükümeti ayrıca, yangından etkilenenlere yardım etmek isteyenler için bir banka hesabı da açıkladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Yeniden Alevlenmeler ve Trodos Dağı Eteklerindeki Alevlerle Yoğun Mücadele – Yetersizlikleriyle Ülkeyi Yangına Terk Ettiler – Planlamada, Önlem Almada ve Anında Müdahalede Başarısız Oldular”.

Fileleftheros: “Kabus Dolu Anlar – Alevler Arkasında Tarif Edilemez Bir Acı ve Çaresizlik Bıraktı – Her Yerde Yanık Toprak, Alevler ve Dumanlar – Yangında İnsan Faktörü – Hayvanlar Cehennemde Unutuldu”.