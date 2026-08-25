Fransız yatırım şirketi “Meridiam”ın GSI projesinin büyük hissedarı olmasından memnuniyet duyduğunu ve bu katılımın, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısına yeni bir finansal ve teknik kuvvet imkanı sunduğunu kaydetti.

(GSI, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in deniz altından elektrik kablolarıyla bağlanmasını öngören projedir)

Miçotakis, Fransız “Nexans” şirketinin de denizaltından kablo döşeme işini üstlendiğini ve bunun, Yunanistan’ın enerji altyapılarına duyulan güvenin ispatı olduğunu belirtti.

Projenin, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son vereceğini ve Yunanistan’ın bölgedeki temel enerji kavşağı rolünü güçlendireceğini kaydeden Miçotakis, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek temiz enerjinin daha fazla kullanılmasının önünün açılacağına işaret etti.

Yunan makamlarının, Girit ile Kıbrıs arasındaki deniz alanında Fransız gemilerinin araştırmalara yeniden başlaması için bir Navtex yayımlaması gerekiyor.

Rum basınına göre en büyük ‘korku’ ise Navtex’in yayımlanmasının ardından Ankara’dan herhangi bir tepki gelip gelmeyeceği.

“Bu proje, Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonuna son verecek’’ diyen Mitsotakis, yakın zamanda gelişmelerin olacağını söyledi. Yunan Başbakan şöyle konuştu:

“Adayı Yunanistan şebekesine bağlayacak ve aynı zamanda Yunanistan’ın bölgedeki önemli bir enerji merkezi olarak rolünü güçlendirecek ve yenilenebilir kaynaklardan daha fazla temiz enerji elde edilmesinin önünü açacaktı”

Projenin ilk aşamasında Güney Kıbrıs, Girit’e bağlanacak. Böylece Rumların elektrik şebekesi, Avrupa elektrik şebekesine entegre edilecek”