Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

Aralarında araç parkı konusunda çıkan tartışma neticesinde D.G.(E-53) ve E.A.S. (K-49) bir taraf olup, diğer taraf olan A.I.(E-20), F.I.(E-24) ve K.I.(E-48) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga ettikleri sırada, D.G. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu demir çubuk ile K.I.’nın başına vurarak ciddi şekilde darp etti.

Söz konusu şahıslar tutuklandı.

- Lefke’de “sopalı” tartışma: Bir kişi ciddi şekilde darp edildi,

Öte yandan, dün, Lefke’de 19 ve 17 yaşlarındaki iki kişi, 25 yaşındaki bir şahsı ciddi şekilde darp ettiler, tutuklandılar.

Polisten verilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sıralarında, Atakan Pamir Konuklu Sokak’ta yaşandı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu H.Y.(E-19) ve E.A.(E-17) bir taraf olup, H.Y. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile, E.A. ise elleriyle S.B.’nin (E-25) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiler. Söz konusu şahıslar tutuklandı.