Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı, yayımladığı bir genelgeyle sabah derslerinin dua ile başlamasını ve din derslerine önem verilmesini talimatlandırdı.

Genelgede “Din dersi hiçbir şekilde küçümsenmemelidir” denilerek şu ifadeler yer aldı:

“Öğretmenler, derslerin başlamasından önce; sınıftaki çocuklarla sabah duası yapmaya özen gösterir. Hristiyan Ortodoks olmayan çocuklar kendi Tanrılarına sessizce dua edebilir”

Genelgede ayrıca “Din dersinin hiçbir gerekçeyle okutulmaması veya başka derslerle değiştirilmesi kesinlikle yasaktır” denildi. Bakanlık şu açıklamalara yer verdi:

“Dini eğitim, okullarımızın temel hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir. Din dersi, diğer tüm dersler gibi hiçbir şekilde küçümsenmemelidir.”

Yayınlanan genelgeyle din derslerinin küçümsenmesi, bütünüyle iptal edilmesi veya başka derslerle değiştirilmesi kesin bir dille yasaklandı. Ortodoks olmayan öğrencilere kendi inançlarına göre sessizce dua etme serbestliği tanınırken, veli dilekçesiyle dersten muafiyet hakkı da korundu.

İlahiyatçılar kararı "bilinçli nesiller" için desteklerken, kamuoyunda çok kültürlülük ve milli-dini kimlik dengesi üzerine tartışmalar başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum İlahiyat Öğretmenleri Derneği Başkanı Christakis Efstathiou, din derslerinin önemine dikkat çekti ve ''Böylece bilinçli nesillerin yetiştirildiğini'' söyledi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Dua ve Din Dersleri Okulda Gerekli” başlıklı haberinde genellikle konuyla ilgili tartışmaların sebebinin, gerek dini inançlarla alakalı şahsi görüşler, gerekse toplumu ve dolayısıyla eğitim sistemini büyük ölçüde karakterize eden çok kültürlülük unsuru olduğunu yazdı.

Bu tartışmalardaki önemli bir noktanın halkın kimliği olduğunu bunun da ortodokslukla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu kaydeden gazete, bazen bu meselelerin özellikle ailelerin ve öğrencilerin çeşitli gerekçeler öne sürerek din derslerinden muafiyet talep ettikleri durumlarda okulları da ilgilendirdiğini belirtti.

“Elde ettiği bilgilere göre” bu gibi durumların fazla olmadığını yazan gazete, öte yandan eğitim bakanlığının ise net bir çerçeve ortaya koyarak bu konuları bir düzene koymaya çalıştığını kaydetti.

İlköğretimle ilgili olarak yayımlanan ve başlangıcı yaklaşan yeni öğretim yılıyla ilgili direktifler veren bir genelgede gerek din dersine gerekse sabah duasına atıfta bulunulduğunu kaydeden gazete, genelgede özetle, öğretmenlerin derslerin başlamasından önce belirli ders saatlerinde birlikte ders yaptıkları sınıfın çocuklarıyla birlikte sabah duası düzenlemeye özen göstermelerinin yer aldığını belirtti.

Genelgede Hristiyan Ortodoks olmayan çocukların ise sessizce kendi tanrılarına dua edebilecekleri kaydedildi.

Dini eğitimin okullardaki temel hedeflerden biri olmayı sürdürdüğü belirtilen genelgede, din derslerinin geriye kalan diğer dersler gibi, hiçbir şekilde küçümsenmemesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

Genelgede Hristiyan Ortodoks olmayan çocukların, ebeveynleri/vasilerinin okul müdürüne yönelik yazılı başvurularının akabinde din derslerinden muaf olma hakkına sahip oldukları da kaydedildi.

Haberde orta öğretim açısından din derslerinin, teşvik ettiği ilkeler ve değerler açısından çok önemli olarak addedildiği de kaydedildi.