Avrupa genelinde enflasyon, 2026 yılında asgari ücretlerin reel değerini aşağı çekerken, Güney Kıbrıs da bu düşüşten etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Etkinin seviyesi ülkeden ülkeye değişirken, Güney Kıbrıs’ta sınırlı ancak ölçülebilir bir gerileme kaydedildi.

2026 Nisan analizine göre Güney Kıbrıs’ta asgari ücret 1.088 € seviyesinden reel olarak 977,52 € seviyesine gerilerken, alım gücü kaybı 9,70 € olarak hesaplandı. Bu durum, nominal ücret artışlarına rağmen enflasyonun etkisini ortaya koydu.

Rapora göre Romanya en yüksek oransal kayıplardan birini yaşarken, bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise reel ücret artışları dikkat çekti. Bu fark, Avrupa genelinde ücret yapısındaki ayrışmayı daha da belirgin hale getirdi.

İrlanda, Hollanda ve Lüksemburg gibi yüksek gelirli ülkelerde mutlak kayıplar daha büyük görünürken, bunun temel nedeninin yüksek başlangıç maaşları olduğu belirtildi. Buna karşılık düşük ücretli ülkelerde euro bazlı kayıplar daha sınırlı kaldı.

Genel tabloya göre Avrupa’da üçlü bir ücret yapısı öne çıkarken, Güney Kıbrıs bu yapının orta-üst segmentinde yer alıyor. Buna rağmen enflasyonun alım gücü üzerindeki baskısı devam ediyor.