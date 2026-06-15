AKEL’in Rum Meclisindeki grup sözcüsü ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki Birleşik Avrupa Sol grubu eş başkanı Yorgos Lukaidis ve beraberindeki beş kişilik heyet dün Türkiye'ye gitti.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, yarına kadar sürecek ziyaret kapsamında Lukaidis ve beraberindeki heyetin Diyarbakır ve Ankara’da bir dizi görüşmelerde bulunacağını yazdı.

Gazete, görüşmelerde aralarında DEM partisi eş başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da yer aldığı DEM partisi liderliği ve mensuplarının yanı sıra seçilmiş fakat görevlerinden uzaklaştırılmış belediye eş başkanlarıyla temaslarda bulunulacağını belirtti.

Gazete, heyetin sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, insan hakları örgütleri ve Türkiye’deki AB temsilciliğiyle de görüşeceğini kaydetti.

Haberde, Avrupa Solu ile AKEL’in, Türkiye’deki demokratik ve ilerici güçlere yönelik istikrarlı dayanışmalarını aynı zamanda demokrasi, insan haklarına saygı ve bölgesel barışa ilişkin mücadelelere desteklerini teyit ettikleri de kaydedildi.