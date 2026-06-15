Güney Kıbrıs’ta, 2026 yılının ilk iki ayında verilen inşaat ruhsatı sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,8 artış kaydedildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre, Ocak–Şubat 2026 döneminde toplam 1500 inşaat ruhsatı verildiğini ve bu sayının, 2025’in aynı döneminde 1008 olduğunu yazdı.

Gazete, ruhsatların toplam değerinin yüzde 56,5, toplam inşaat alanının ise yüzde 54,9 oranında yükseldiğini; konut sayısındaki artışın ise yüzde 79,2’ye ulaştığını kaydetti.

Habere göre, bu yılın şubat ayında ise 711 ruhsat verilirken, bu ruhsatların toplam değeri 379,9 milyon euro, toplam inşaat alanı ise 314 bin 700 metrekareye ulaştı. Söz konusu projeler kapsamında 1708 yeni konutun inşa edilmesi öngörülüyor.