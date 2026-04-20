Limasol'da 14 yaşındaki bir çocuğun hastaneye şiddetli ağrıyla başvurmasının ardından doğum yaptığı ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olarak 19 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Polis soruşturmasına göre, 14 yaşındaki çocuk 5 Kasım 2025’te hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenede 34 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Doktorların müdahalesiyle sağlıklı bir bebek dünyaya gelirken, durumun bildirilmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

İlk ifadesinde çocuğun babasının kim olduğunu bilmediğini söyleyen mağdur, daha sonra verdiği ifadelerde hamileliğin tecavüz sonucu oluştuğunu belirtti. Olayın, bir kişinin kendisini araçla tenha bir bölgeye götürmesi sonrası gerçekleştiğini anlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 19 yaşındaki kişi gözaltına alındı. Zanlının, tecavüz, reşit olmayan bireyin cinsel istismarı, zorla alıkoyma ve tehdit gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 5 gün tutuklu kalmasına karar verdi.