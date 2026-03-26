Güney Kıbrıs’ta büyük ailelere sağlanan devlet yardımlarında son yıllarda ciddi düşüş yaşandığı belirtilirken, bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e mektup göndererek destek talebinde bulundu.

Ioannikios Fakas öncülüğünde 83 kişilik bir grup tarafından Cumhurbaşkanı’na iletilen mektupta, 2012 yılında mali yardım alan büyük aile sayısının 10 bin 55’ten 2024’te 3 bin 166’ya gerilediği ve bunun yüzde 65’ten fazla bir düşüş anlamına geldiği ifade edildi. Bu azalmanın yıllık 15 ila 20 milyon euro tasarruf sağladığına dikkat çekildi.

Mektupta yer alan verilere göre, çocuk yardımı alanlar içinde büyük ailelerin oranı yalnızca yüzde 6,5 seviyesinde kaldı. 2023 verilerine göre yardımdan yararlanan 96 bin 78 çocuk içinde en büyük pay iki çocuklu ailelere ait olurken, üç ve üzeri çocuklu ailelerin payının sınırlı kaldığı belirtildi.

Aynı dönemde doğum oranlarında da gerileme yaşandığına işaret edilirken, Kıbrıslıların doğum sayısının 2013’te 6 bin 728’den 2023’te 6 bin 572’ye düştüğü aktarıldı. Buna karşılık üçüncü ülke vatandaşlarının doğumlarının 937’den 2 bin 460’a yükseldiği kaydedildi. Baf özelinde ise 2025 yılında büyük ailelerin yalnızca yüzde 36’sının yerli olduğu ifade edildi.

Mektupta, 2012’den itibaren uygulanan politikaların büyük aileleri sistematik şekilde destek dışına ittiği savunuldu. Gelir kriterlerinin daraltılması, çocuk sayısı arttıkça sınırların sıkılaştırılması, bağımlı çocuk uygulaması ve gelir limitlerinin uzun süre güncellenmemesi bu sürecin temel nedenleri arasında gösterildi.

Kıbrıs İstatistik Servisi ve Eurostat verilerine de yer verilen metinde, ülkenin aile ve çocuk desteklerinde Avrupa’nın alt sıralarında bulunduğu, yardımların büyük bölümünün gelir kriterlerine bağlı olduğu ve çocuk başına yapılan harcamanın düşük kaldığı vurgulandı.

Etkilerin somutlaştığı belirtilen değerlendirmede, büyük aile sayısındaki düşüşün demografik sorunu derinleştirdiği, doğum oranlarının ise tarihi düşük seviyelere gerilediği ifade edildi.

Öte yandan öğrenci desteklerinde de gerileme yaşandığı, yararlanıcı sayısının azaldığı ve ayrılan bütçenin önemli bölümünün kullanılmadığı kaydedildi.

Mektupta ayrıca, ekonomik belirsizlik ve artan yaşam maliyetleri karşısında büyük ailelerin daha fazla desteklenmesi gerektiği vurgulanarak, mevcut politikaların gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.