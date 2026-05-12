Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimlerinde 568 bin 587 seçmen oy kullanacak.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik kartına sahip olup, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 859 Kıbrıslı Türkün de bu rakama dahil olduğunu yzdı. Haberde Lefkoşa bölgesinde 198 bin 553, Limasol’da 116 bin 924, “Mağusa Bölgesi”nde 116 bin 392, Larnaka’da 60 bin 489, Baf’ta 47 bin 384 ve “Girne Bölgesi”nde 28 bin 845 kayıtlı seçmen bulunduğu da yer aldı.

Gazete seçmenlerin kurulacak 1204 sandıkta oy kullanacağını da belirtti.