Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit şekilde yer alabilmelerinin devletin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak görevidir” dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ile çözüm önerileri ele alındı.

Kabulde, devlet yetkilileri ile milletvekillerine iletilmek üzere hazırlanan 14 maddelik talep dosyası Yücetürk tarafından Öztürkler’e sunulurken, ulaşım, istihdam ve sosyal yardımlar konusunda yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm talepleri de dile getirildi.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşmasında, engelli vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama daha güçlü katılım sağlayabilmeleri için hem devletin hem de toplumun üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu kaydetti,

- “Engelli bireylere yönelik çalışmalar belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmamalı”

Engelli bireylere yönelik çalışmaların yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Öztürkler, fiziksel engellerin aşılması amacıyla erişilebilir sokaklar, kamu binaları ve yaşam alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Meclisi binasında erişilebilirlik konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldığını ancak halen giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirten Öztürkler, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstihdam konusuna da değinen Öztürkler, hükümetin engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildiğini belirterek, bu alandaki imkanların daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

- “Bazen asıl engeli yaratan insanın bakış açısıdır”

Toplumdaki bakış açısının değişmesinin de büyük önem taşıdığını dile getiren Öztürkler, “Bazen asıl engeli yaratan insanın bakış açısıdır” diyerek toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Federasyonun ve örgütlerin yıllardır yürüttüğü mücadelenin önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Öztürkler, derneklerin hem devleti hem de yerel yönetimleri harekete geçirerek önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Öztürkler, dernek yönetimi tarafından iletilen talepleri milletvekilleri ile ilgili bakanlıklara aktaracağını söyleyerek, özellikle yürürlüğe girmeyi bekleyen bazı tüzüklerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

- “Engelliler Dairesi’nin kurulması yerinde bir adım olacak”

Engelli bireylere yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla “Engelliler Dairesi” kurulmasının yerinde bir adım olacağını düşündüğünü de belirten Öztürkler, bu yapının uzman kadrolarla desteklenerek çalışmaların daha hızlı ve koordineli yürütülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

- Yücetürk

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ise, federasyona bağlı derneklerle birlikte yaklaşık 50 yıldır engelli bireylerin hakları, eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamı için mücadele yürüttüklerini söyledi.

Ülkede yaşayan yaklaşık 6 bin engelli bireyin sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Yücetürk, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşamda halen ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Yücetürk, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e sundukları 14 maddelik talep dosyasında, “Engelliler Dairesi” kurulması, mevcut yasaların uygulanması ve ilgili tüzüklerin hayata geçirilmesine yönelik taleplerin yer aldığını kaydetti.

Engelli bireylerin istihdam konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Yücetürk, yaklaşık 600 engelli bireyin iş beklediğini, bu alanda daha fazla adım atılması gerektiğini söyledi.

- “Engelsiz Yaşam Evi tam kapasiteyle hizmete girmeli”

Yücetürk, Minareliköy’de yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin tam kapasiteyle hizmet veremediğini, merkezin yasalarının ve personel kadrolarının bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Merkezin özellikle ailelerini kaybeden engelli bireyler için önem taşıdığını söyleyen Yücetürk, gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Ulaşım ve erişilebilirlik konusunda da eksiklikler bulunduğunu belirten Yücetürk, kaldırımlar, rampalar ve kamu alanlarında engelli bireylerin kullanımına uygun düzenlemelerin yetersiz olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerindeki uygulamaları örnek gösteren Yücetürk, ülkede de sosyal devlet anlayışı çerçevesinde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.