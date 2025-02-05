Politis gazetesi haberi “Araştırmalar Doğal Gaz Yataklarının İşletilebilir Olmadığını Ortaya Koydu-MEB: 2,3 ve 9’uncu Parsellerdeki İzinler Yenilenmedi” başlıklı haberinde Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun ilgili açıklamasına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 2, 3 ve 9’uncu parsellerdeki ruhsatların, buradaki araştırmaların işletilebilir doğal gaz rezervleri bulunmaması nedeniyle yenilenmediğini ifade etti.

Papanastasiu, 2 ve 9 numaralı parsellerde araştırma ve incelemelerin tamamlandığını ve doğal gaza dair ümit verici bir şeyin ortaya çıkmadığını söyledi.

Papanastasiu aynı durumun 3’üncü parsel için de geçerli olduğunu belirtti.

Ruhsatların yenilenmemesini doğal bir gelişme olarak nitelendiren Papanastasiu, “MEB” içerisindeki tüm parsellerde rezerv bulunmasının beklenmediğini de söyledi.

Gazete bu gelişmeyle birlikte söz konusu parsellerde yüzde 20 hak sahibi olan Kore devlet şirketi “Kogas’”ın, “MEB’ten” çekilmiş olduğunu yazan gazete ruhsatların sona ermesiyle birlikte konsorsiyumda liderlik konumundaki İtalyan ENI şirketinin, Fransız Total şirketi işbirliğiyle, sözde “MEB” içerisindeki 6, 7, 8 ve 11’inci parsellerde hak sahibi olarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi “2, 3 ve 9’uncu Parseller Resmen İşetilebilir Değil-Türklerin Talep Ettiği Parselleri Bıraktık” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’a ait, sözde “MEB’in” doğu kısmında yer alan 2, 3 ve 9’uncu parsellerin, işletilebilir olmadığının resmen “mühürlendiğini” yazdı.

Gazete haberinde söz konusu parsellerin “büyük bir bölümünün, Türkiye’nin yasa dışı olarak talep ettiği, Güney Kıbrıs’ın MEB’i içerisinde” olduğunu savundu.

Türklerin haritasında bu parsellerin Kıbrıs Türk tarafına ait olduğunun gösterildiğini yazan gazete Türklerin yedi yıl önce 3’üncü parseldeki “Supya” hedefinde, sondaj çalışmalarına izin verilmeyeceğini söylediğini, nihayetinde de böyle olduğunu 9 Şubat 2018’de Türk savaş gemisinin rotasını, “Saipem 12000” sondaj gemisine çevirdiğini ve gemi kaptanının son anda manevra yaparak bölgeden uzaklaştığını anımsattı.

Gazete İtalyan ENI şirketinin 9’uncu parseldeki olumsuz araştırma sonuçlarını açıklarken , 2’inci parsel için ise sadece sismik araştırmaların yapılacağı bilgisinin verildiğini de yazdı.