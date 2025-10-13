Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ABD’nin Resmi Gazetesi’nde de yayımlanan nihai düzenlemeye (126.1) göre, silah ambargosunun kaldırılması kararının 30 Eylül 2026’ya kadar uzatıldığını yazdı.

Gazete, bu kararın 2022 yılında alınan Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararının devamı olduğunu kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, silah ambargosunun kaldırılması kararının uzatılmasıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, ambargonun daimi olarak kaldırılmasını hedeflediklerini, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan (RMMO) bir heyetin, ABD’ye giderek talep edilen silah sistemlerini yakından inceleyeceğini söyledi.

Hristodulidis, ABD Hükümeti ile birlikte planlama da yaptıklarını ve Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün modernizasyonu için aldıkları ve hayata geçirdikleri önemli bir siyasi karara yönelik ABD tarafından görüş verileceğini kaydetti.

-Silahlanma programlarıyla ilgili liste 30 Kasım’a kadar sunulacak

Bu arada, Alithia gazetesi de Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tehdit eden ülkelerin “SAFE” programına katılmasının mümkün olmadığını söylediğini ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın da bu konudaki net söylemine atıfta bulunduğunu yazdı.

Habere göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın ilgilendiği silahlanma programlarıyla ilgili listenin 30 Kasım’a kadar sunulacağını belirtti.