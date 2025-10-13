Fileleftheros gazetesi: “Alektora’daki Büyük Güneş Parkına Kırmızı Işık” başlığı altında verdiği haberinde, “L.E. Evergreen Energy Ltd.” şirketi tarafından “Alektora” köyünde kurulması planlanan 26 MW’lık güneş parkına Rum Çevre Dairesi’nin izin vermediğini yazdı.

Gazete, birçok çevre kuruluş ve örgütün itirazlarına karşın Rum Çevre Dairesi’nin projeye ilk aşamada onay verdiğini ancak daha sonra yapılan açıklamada, parkın elektrik şebekesiyle bağlantısına ilişkin projenin tamamlanmamış olması sebebiyle projenin durdurulması kararının alındığını aktardı.

Yapılan açıklamada, parkın elektrik şebekesiyle bağlantısına ilişkin projenin tamamlanması ve diğer çevresel faktörlerin tam anlamıyla belirlenmesine kadar projenin durdurulması kararı alındığı belirtildi.

Gazete, söz konusu park için bölgedeki birçok yaşlı ağacın izinsiz kesildiğine dair iddialar olduğunu da belirtirken, konunun 16 Ekim tarihinde Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde ele alınacağını vurguladı.