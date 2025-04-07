Politis gazetesinin haberine göre Yoannidis, son aylarda bölgede yaşanan çatışmalar devam etmesine rağmen, Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akışında artış yaşanmadığını ve yetkili makamların hazırda beklediğini söyledi.

Habere göre Yoannidis, son dönemde, gelen sığınmacıdan çok giden sığınmacı olduğunu ve siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin hızlandırıldığını belirtti.

-Oroklini’de dün yaşanan kanlı saldırı gazetelerde geniş yer buldu

Öte yandan gazete “Oroklini Saldırısı: Site Sahibine Tutukluluk” başlığıyla aktardığı haberinde, Oroklini’de dün yaşanan, çoğunluğu Afrika kökenlilerden oluşan göçmenlerin ikamet ettiği bir siteye, site sahibi tarafından tutulan yüzleri maskeli, bıçak ve balta bulunan 15 kişinin saldırması olayıyla ilgili detayları aktardı.

Saldırı sırasında 27 yaşındaki bir baba ile 2 aylık kızının yaralandığını yazan gazete, site sahibinin gözaltına alındığını ve Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: Bıçaklı Maskeli Gangster Operasyonu”

Alithia gazetesi: “Saldırının Azmettiricisi 35 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı”

Haravgi gazetesi: “Yabancı Uyrukluların Oroklini’deki Siteden Çıkarılması İçin Organize Operasyon”.