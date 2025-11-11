Haravgi gazetesi, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saadi’nin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslarına yer verdi.

Gazete, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saadi’nin, ilk önce Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, ardından ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Lübnan Enerji Bakanı Joseph Saadi arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

İki bakanın görüşmesinde ayrıca Lübnan hükümetinin son kararlarının ardından deniz sınırlarının belirlenmesi süreci, elektrik üretimi konusunda görüş alış verişinde bulunulması ve Doğu Akdeniz’deki genel enerji potansiyeli gibi konular üzerinde de duruldu.

Lübnan Enerji Bakanı Saadi daha sonra Papanastasiu ile birlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildi.

Habere göre Hristodulidis, Lübnan’ı yakın ortağı olarak nitelendirirken, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı çerçevesinde, Beyrut-Brüksel ilişkilerinin geliştirilmesini ve stratejik bir anlaşmanın ileriye götürülmesi isteğine sahip olduğunun altını çizdi.

Görüşmede, iki ülkenin elektrik bağlantısı perspektifi üzerinde durulurken Güney Kıbrıs’ın; AB tarafından finansman ve siyasi destek alınması için somut adımlara ihtiyaç olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.

Lübnanlı bakan, ülkesinin; bağlantının ileriye götürülmesine ilgi duyduğunu belirtirken düşük maliyette elektrik üretimine yönelik gerekli yatırımların ülkeye çekilmesi için de çalıştıklarını ifade etti.

Her iki taraf, atılacak adımların ileriye götürülmesi için teknik bir çalışma grubunun kurulması üzerinde mutabık kaldı.

Deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Saadi, Lübnan bakanlar kurulunun nihai öneriyi onayladığını ve ileriki haftalarda bunun cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının beklendiğini ifade etti.

Rum Enerji Bakanı Papanastasiu ise Lübnanlı mevkidaşının ziyaretinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun görüşmesinin devamını teşkil ettiğini belirtti.

Bölgesel gelişmelere ilişkin olarak Papanastsiu, Doğu Akdeniz’deki enerji potansiyelinin arttığından söz etti.

EastMed konusunda Papanastasiu, projenin canlanması belirtisinin bulunmadığını buna karşın İsrail’in Güney Kıbrıs ile doğal gaz ağı bağlantısı için yöntemleri de incelediğini ifade etti.