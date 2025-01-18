Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı 2024’te ilk kez 4 milyonu aşarak tarihi rekora ulaştı.

Politis “Kıbrıs Daha Önce Bu Kadar Turist Görmedi” başlıklı haberinde Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere dayanarak 2024’te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının, 2023’teki 3 milyon 845 bin 652’yi yüzde 5,1 aştığını ve 4 milyon 40 bin 200 olduğunu yazdı.

Haberde Güney Kıbrıs’a giden turistlerin büyük çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu, 2023’te 1,3 milyon olan İngiliz turist sayısının 2024’te 1,4 milyona ulaştığı kaydedildi. İkinci sırada ise 2023’teki 410 bin 607 olan turist sayısını 2024’te 425 bin 606’ya yükselten İsrail yer aldı.

Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis gelen turist sayısındaki artışı “tarihi” diye niteledi ve turizmden edinilen gelirin de ilk kez 3 milyar euroyu aşmasını beklediklerini kaydetti.

Kumis ABD ile ilişkilerin güçlenmesi ile daha çok turistik fayda elde etme beklentisini de dile getirerek ABD turizm piyasasıyla ilgilendiklerini, ABD'den turist çekmek için çalışacaklarını söyledi.