Fileleftheros gazetesi yabancı uzmanların analizlerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın organize suçlarda 198 ülke arasında, 129’uncu sırada yer aldığını belirtti.

Hazırlanan raporda Güney Kıbrıs ile ilgili çarpıcı ifadeler bulunduğunu belirten gazete raporda “suç örgütleri arasında egemenlik mücadelesinin göstergesi olan sansasyonel cinayetler yaşanıyor” ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Rporda suç skorlarına da yer verildiğini yazan gazete Güney Kıbrıs’ın, örneğin kokain ticaretinde 89; insan ticareti ve istismarında 100; yasa dışı ticarette 81; kaçak mülteci konusunda 38; taklit ürün ticaretinde 80 şeklinde suç skoruna sahip olduğunu belirtti.

Raporda Türkiye ve KKTC ile ilgili kısmın da yer aldığını yazan gazete raporda KKTC'de “silah ticareti (büyük ölçekli değil), yasadışı mal ticareti, kaçak mülteci, özel vergiye tabi tüketici mallarının yasadışı ticareti(tütün ürünleri), akar yakıt kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti; uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi suçlar bulunduğunun kaydediğini yazdı.