Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

Yarından itibaren dört gün yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
“Bugün saat 11:31 lokalde, Dairemize bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 37 km uzaklıkta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.4 olan bir deprem kaydedilmiştir.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.79 Kuzey ve 32.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 3 km derinliğinde Kıbrıs’ın Güney’inde – Baf’ta olduğu saptanmıştır. Ana şoku takip eden ve en büyüğü ML:4.6 olmak üzere an itibariyle 12 artçı deprem meydana gelmiştir. Tüm depremler Baf Fayı üzerinde ve sığ odaklı gerçekleşmiştir.”