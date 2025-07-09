Politis ve diğer gazeteler, projedeki gelişmelerin dün Rum Meclisi Enerji Komitesi toplantısında ele alındığını, Rum Enerji Düzenleme Otoritesi RAEK’in Başkanı Polivios Leonaridis ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun proje konusunda açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Gazete, RAEK Başkanı Leonaridis’in dün komitede yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin GSI projesi için üstlendiği yıllık 25 milyon euronun ödenmesi konusunda gerekli tüm adımları attığını söylediğini yazdı.

Leonaridis, eylül ayından itibaren elektrik faturalarına yansıtılacak miktar konusunda ilgili makamlardan bilgi talep ettiklerini belirtti.

Rum Enerji Bakanı Papanastasiu ise, elektrik faturalarına yansıtılacak miktarın devlet bütçesinden karışlanacağını, böylece tüketiciye ek maliyet yansımayacağını vurguladı.

Papanastasiu ayrıca, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Enerji Bakanlıklarının, “Enerji Bakanları Konseyi’nden, projenin Türkiye’nin tehditlerinden korunması yönündeki tutumlarını açıklamalarını isteyeceğini" belirtti.

Gazete komitede projede kullanılacak kabloların 161 km’lik kısmının üretildiğini, 120 km’lik kısmının üretiminin ise devam ettiğinin ifade edildiğini de yazdı.

Deniz dibinin yüzde 60’lık kısmının araştırılmadığı ve deniz dibine henüz kablo döşenmeye başlanmadığını da aktaran gazete, projenin 1 Ocak 2030 tarihinde bitirileceği taahhüdünün ise yinelendiğini vurguladı.

Gazete komitede yer alan siyasi parti temsilcilerinin, projeye ilişkin eleştirel yaklaşımlarını, Rum bakanın ise projeyi savunmayı dünkü toplantıda da sürdürdüğünü kaydetti.