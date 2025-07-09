Alithia gazetesi “İşgal Altındaki Bölgelerle İlgili Tapu Arşivlerinin Güvenilirliği Mercek Altında” başlıklı haberinde, Aykut’un Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının “Mağusa” Tapu Dairesi çalışanı Hrisovalandos Kiprianu’nun sorgulanmasıyla dün devam ettiğini yazdı.

Savunma makamının, Avukat Maria Neofitu aracılığıyla, Afik grubunun konutlar ve turistik yapılar inşa ettiği KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tapu arşivlerinin yasallığını ve delil teşkil etme açısından değerini sorgulamaya odaklandığını yazan gazete, duruşmanın, Neofitu’nun Rum polisinin yaptığı araştırmanın dayandığı temeli sorgulamasıyla başladığını dile getirdi.

Davada tanık olarak ifade veren Hrisovalandos Kiprianu’nun, söz konusu parsellerin tanımlanmasıyla ilgili prosedürün polisin talebi üzerine başladığını itiraf ettiğini yazan gazete, polisin tapu dairesine Google Earth’ten havadan çekilmiş ve polis tarafından renklendirilip, üzerine notlar alınmış bir fotoğrafı teslim ettiğini ve söz konusu parsellerin sahiplerinin bulunmasını istediğini aktardı.

Savunma makamının stratejisinin temel ekseninin “mülkiyet belgesi” ile “tapu kayıt belgesi (tapu)” arasındaki fark olduğunu yazan gazete, Kiprianu’nun 1974 yılındaki Barış Harekatı'nın ardından Girne ve Mağusa bölgelerine ait orijinal tapu kayıtlarının KKTC’de kaldığını teyit ettiğini öne sürdü.

Rum Yönetimi’nin bugün sahip olduğu arşivlerin “geçici kayıtlar” olarak tanımlandığını belirten Kiprianu, bu geçici kayıtların Rum göçmenlere kamuoyunda yapılan çağrının ardından oluşturulduğunu ve Rum göçmenlerin mallarını beyan etmeye çağrıldıklarını ifade etti. Kiprianu, çoğu kişinin elinde tapu bulunmadığı için sürecin muhtarlar ve tanıkların yardımı vasıtasıyla yürütüldüğünü belirtti.

Rum Tapu Dairesi'nin KKTC’deki mallarla ilgili verdiği belgelerin tapu değil, mülkiyet belgesi olduğu hususunda ısrar eden Avukat Maria Neofitu ise, ilgili mevzuata göre yalnızca tapu kaydı belgesinin tartışmasız bir tapu kanıtı oluşturduğunu söyledi.

Tapu Dairesi çalışanı Kiprianu’nun da bu konuda hem fikir olduğu Neofitu, KKTC’deki mallarla ilgili bu tarz tapular verilmesinin yalnızca bakanlar kurulu kararının ardından mümkün olacağını ancak şimdiye kadar bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Avukatın konuyla ilgili sorusuna “bununla hem fikirim” yanıtını veren Kiprianu ise, göçmenlerin mal beyanlarının tam anlamıyla doğrulanmasının Rum Yönetimi’nin KKTC’de kalan orijinal arşivlere erişmesiyle mümkün olacağını, çünkü tapu defterlerinin Türklerin elinde olduğunu öne sürdü.

Savunma makamının tapu arşivlerindeki “gri alanlara” ve bilgi eksikliklerine işaret ettiğini de yazan gazeteye göre, Kiprianu, bunu yanıtında Tapu Dairesi'nin Kıbrıslı Rumlar arasında gerçekleştirilen ve Rum Yönetimi'ne beyan edilenler hariç, KKTC’deki devirlerle ilgili bilgi sahibi olamayacağını söyledi.

Dava konusu olan parsellerin sahiplerinden herhangi birinin KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurup başvurmadığı ya da tazminat alıp almadığını bilmediğini de ifade eden Kiprianu, bunun mülk üzerindeki haklardan feragat etme önkoşuluna bağlı olduğuna işaret etti.

Dava konusu olan parsellerden en az birinin “ihtilaflı” olduğunu da itiraf eden Kiprianu, bunun ise muhtemelen yanlış beyan veya hisse anlaşmazlığı yüzünden söz konusu parselin mülkiyetinin tartışmalı olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Tüm soru işaretlerine rağmen tapudaki 33 yıllık tecrübesiyle birlikte, geçici kayıtların güvenilir olduğunu savunan Kiprianu, bunlar için mücadele ettiklerini ve kayıtların güvenilir olduğunu yineledi.

Aykut’un ise davayı tercüman yardımıyla takip ettiğini ve davayı Aykut’un oğlunun da izlediğini yazan gazete, duruşmanın bugün devam edeceğini ekledi.