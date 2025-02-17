Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ile ilgili olan ayrıca doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi ve Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından dönüm noktası olarak nitelendirilen Anlaşma ve Karşılıklı Anlayış Memorandumu'nun bugün Kahire’de imzalandığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfası, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi huzurunda imzalanan, gerek Afrodit yatağının ticarileştirilmesine ilişkin Karşılıklı Anlayış Memorandumu gerekse sözde “MEB” içerisindeki 6’ncı parselin geliştirilmesine yönelik Ev Sahibi Ülke Anlaşması düzeyindeki iki anlaşmanın, Güney Kıbrıs’ın enerji planlaması açısından önemli bir adımı teşkil ettiğini ayrıca Güney Kıbrıs’ın hidrokarbon alanındaki stratejik önemini vurguladığını belirtti.

Habere göre anlaşma töreninde, iki ülke devlet başkanlarının yanı sıra Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisinde faaliyet gösteren şirketler de hazır bulundu.

Güney Kıbrıs, Mısır ve lisans sahipleri (Chevron Cyprus Limited, NewMed EnergyLP, BG Cyprus Limited) arasında “Afrodit” yatağının geliştirilmesi için Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalandı.

Bunun akabinde ise Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki 6’ncı parseldeki hidrokarbonların geliştirilmesi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın, lisanslı konsorsiyum (ENI/TOTAL) ile ev sahibi ülke olarak Mısır’ın, parselde (Kronos, Zeus ve Kalipso) keşfedilen doğal gaz yataklarının ticarileştirilmesi için birlikte çalışacağı çerçeveyi tanımladığı da belirtildi.

Fileleftheros internet sayfasına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi, imza töreni sırasında enerji alanındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik siyasi iradeyi teyit etti.

Hristodulidis yaptığı açıklamada bugünü “tarihi” olarak nitelendirirken iki ülke arasındaki iş birliğinin stratejik önemini de vurguladı.

Bu anlaşmaların sadece bölge için değil Avrupa için de olguları değiştirdiğini söyleyen Hristodulidis, iki ülkenin güvenilir ve öngörülebilir ortaklar olduklarını kanıtlayarak, yeni bir yol açtığını ifade etti.

Es Sisi ise açıklamasında, iki halkın yararına iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak iradeye dikkat çekti.