Politis haberi “BM Genel Kurul Başkanlığı Konusunda Kıbrıs-Filistin ‘Çatışması’” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Rum yönetimi, Gazze’deki durum nedeniyle çok sayıda ülkenin büyük desteğiyle Filistin’in aday olacağı BM Genel Kurul başkanlığına, yaklaşık on yıl önce aldığı 81’inci Genel Kurul başkanlığına adaylık kararını hayata geçirmeyi tercih etti.

Rum Bakanlar Kurulu'nun Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Kakuris’in adaylığı için New York’ta aylar sürecek kampanyanın devasa giderlerini karşılamak üzere gizli bir karar aldığı yolunda bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler üzerine Rum diplomatlar Kakuris’in bu mevkiiye adaylığının Rum yönetimini eski “Bağlantısızlar”, “77’ler Grubu”, gelişmekte olan ülkeler ve belki Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya getirebileceğinden kaygı duyuyor.

Kakuris’in adaylığının İsrail ve ABD tarafından kullanılması ve Filistin devletinin yükseltilmesi senaryolarına karşı çıkan ülkelere alternatif tercih olarak gösterilmesini ciddi bir olasılık olarak gören Rum diplomatlar bunun, Güney Kıbrıs’ın BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğu tarafından diplomatik açıdan dışlanması riski yarattığına dikkat çekiyor.

Haberde İsrail’in Gazze’deki “operasyonlarının” uluslararası alanda Filistinlilere yönelik sempati yarattığı için ortamın, Filistin'in BM daimi gözlemcisi Riad Mansur’un adaylığı lehine geliştiği belirtildi. Mansur’un, mayıs ayında “hıçkırıklara boğularak Güvenlik Konseyi’ne İsrail’in Filistin’deki soykırımına son verme çağrısı yapmasının uluslararası medyada viral olduğu da haberde hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu tarafından çağrılan, Fransa ile Suudi Arabistan eş başkanlığında yapılacak dünya Filistin konferansının 21 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda yapılacağı da kaydedilen haberde Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıdığı hatırlatıldı. Haberde Fransa Dışişleri Bakanı’nın başka Avrupa ülkelerinin de Filistin’i tanımayı hedeflediğini söylediği de ifade edildi.

Gazete diplomatik bir kaynağın Politis’e Güney Kıbrıs’ın Filistin’e karşı ABD ve İsrail cephesine katılarak eski Bağlantısızlar’ı ve 77’ler Grubu’nu karşısına almasıyla ilgili ciddi bir risk olduğuna dikkat çektiğini ve “bir dayanışma grubu olarak ortak çizgide hareket eden 135 devlet tarafından dışlanma riski var. Bu 135 devlet arasında Çin de var ve Çin ile de karşı karşıya gelmemiz tehlikesi mevcut.” dediğini yazdı.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun Kakuris’in adaylığı için yürütülecek uzun ve çok masraflı kampanyanın giderlerini karşılamak için gizli bir karar aldığı bilgisinin diplomatik çevrede büyük bir karışıklık ve kaygı yarattığına dikkat çekti.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu kararı, Kakuris’in Haziran 2026’da yapılacak BM Genel Kurul Başkanlığı seçimi için aylar öncesinden New York’a gitmesini, bu süre boyunca diplomatik misyon şefi statüsüne sahip olmasını ve bunun gerektirdiği maaşı almasını da öngörüyor. Karar Kakuris’in New York’taki ikamet dahil tüm masrafının karşılanmasını ve bazı ödenekler almasını da içeriyor. Haberde New York’taki bir diplomatın sadece diplomat düzeyindeki bir büyükelçilik ödeneğinin aylık 10-15 bin dolar olduğu bilgisi de verildi.