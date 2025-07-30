Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bu yıl trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25 olduğunu, geçen yıl ise aynı dönemde bunun 26 olarak kayda geçtiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Lefkoşa’da ve Baf’ta geçen gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 20 yaşındaki Kiriakos Antoniu ile 21 yaşındaki Panayiotis Siyik’in hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Gazete, ilk kazanın Lefkoşa’nın güneyinde Eylence bölgesinde, 20 yaşındaki Kiriakos Antoniu’nun kullandığı aracın, başka bir araçla çarpışmasıyla meydana geldiğini, çarpışma sonucunda Antoniu’nun aracının yoldan çıkarak sürüklendiğini yazdı.

İkinci kazanın ise Baf’a bağlı Kissonerga bölgesinde, 21 yaşındaki Panayiotis Siyik’in kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması neticesinde gerçekleştiği belirtildi.