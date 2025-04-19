Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine yargılanan 9 sanıktan Sheja Rudasingwa ve Castro Kibugenza, yabancı uyruklu 7 kişiyi yasal olmayan yolla Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışma suçundan mahkum edildi.

İki sanık, “suç gelirlerinin aklanması” ve “gizlik ittifak kurma” davalarında 2’şer yıl hapse mahkum edilirken, güneye kaçak gitmeye çalışan Benjamin Okwuosa, Erdenekhuu Ganbat, Bliss Kunyen, Mohammed Abukar, Blessing Friday, Ahmed Abdinasir Ve Mohammad Aghael ise “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak” suçundan 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı, Başkan Füsun Cemaller okudu.

Başkan, sanıkları olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Sanıklar Sheja Rudasingwa ve Castro Kibugenza’nın, diğer 7 zanlıyı para karşılığı yasal olmayan yolla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçirmeye çalışırken yakalandıklarını kaydeden başkan, suç gelirinin aklanması suçunun 15 yıla kadar hapis cezası veya 500 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğünü belirtti.

Başkan, ağır bir suç işlemek için “gizli ittifak kurmak” suçunun ise yedi yıla kadar hapis cezası gören vahim suçlardan olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı, yedi sanığı yasal olmayan yolla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçirmeye çalışan iki sanığın, diğer sanıklara göre rollerinin daha ağır olduğuna değindi.

Başkan, “Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilerin böylesine vahim suçlar işlemesi kabul edilemez” dedi. Cemaller, bu suçlar nedeniyle kamu menfaatinin ciddi zarar gördüğünü belirterek, sanıklar Sheja Rudasingwa ve Castro Kibugenza’ya 2’şer yıl, diğer 7 sanığa ise 6’şar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.