"İftira dolu bir açıklama"

TC Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasını kınadı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı, Kıbrıs Barış Harekatı'nı "İşgal" olarak tanımlayan açıklaması nedeniyle kınadı.

Yunan Bakan Dendias ziyareti kapsamında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edilmiş ve Güney Kıbrıslı mevkidaşı Vasilis Palmas ile bir araya gelmişti.

Dendias açıklamasında şöyle demişti:

"Bugün, Kıbrıs’ta pusuda bekleyen işgalciye sızma noktasının kapılarını açan etnik bir darbenin olan darbenin tarihi olan 15 Temmuz 1974’ün üzerinden elli yıl geçti. Demokrasinin Kıbrıslı (Güney) ve Yunan savaşçılarına ve 1974’te işgale karşı yaşanan eşit olmayan mücadelede en derin saygımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve katkılarını sonsuza kadar onurlandırıyoruz. Ve elbette, Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve İşgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz.

Helenizmin birliği Yunanların hayatta kalması için gerekli bir koşuldur. Biz Yunanlılar tarafından tarihsel olarak bilinen bölünme, her zaman bizi rahatsız eder; bu, ulusal felaket ve çöküşün güçlü ve yeterli bir koşuludur. Tarih her ikisini de kanıtlamıştır. Ve bugünkü yıldönümü bize bunu en trajik şekilde hatırlatıyor.”

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askeri rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hale gelmiştir. Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."